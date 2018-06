Ljubljanski policisti so sporočili, da so odvzeli prostost 25-letniku, ki je osumljen dveh kaznivih dejanj povzročitve splošne nevarnosti in kaznivega dejanja grožnje. V sporočilu piše, da je zanetil požar v gostinskem objektu v Ljubljani in ob poslovnem objektu na območju Fužin. Slednji se ni uspel razširiti, saj ga je očividec pravočasno pogasil.

Po neuradnih podatkih gre za Renata B., osumljenega, da je v začetku meseca zanetil požar v klubu Jalla Jalla, ki deluje znotraj avtonomnega kulturnega centra Metelkova. Slednjega so sicer po požigu v Metelkovi ulici še isti dan izsledili in prijeli, a so ga, ko so prenehali razlogi za pridržanje, tudi izpustili. Kot kaže, se je zdaj spet znašel v rokah policije, a tokrat je preiskovalni sodnik zanj odredil pripor.

Kot smo že pisali, so ognjeni zublji klub zajeli 6. junija okoli 3.30 zjutraj. Ekipa kluba je sporočila, da je šlo za požig in da je bil ogenj podtaknjen na dveh mestih ter da je zunanjost povsem uničena, notranjost pa zaradi hitrega in učinkovitega gašenja nekoliko manj. Ogenj naj bi storilec zanetil z vnetljivo tekočino, nato pa s kraja pobegnil. Policisti so ga aretirali kmalu po dogodku v bližini železniške postaje, a ga potem tudi hitro izpustili.

Kot kaže, ni miroval. Pred dnevi naj bi zanetil še požar ob zdravstvenem domu v Fužinah. Na srečo so zagorele samo smeti, kar je opazil mimoidoči in jih pogasil, še preden se je ogenj razširil. Tudi tokrat so požigalca policisti prijeli, očitno pa je bilo zdaj dovolj razlogov, da se je preiskovalni sodnik odločil za pripor. Verjetno zaradi nevarnosti, da osumljeni kaj takega ne bi ponovil še tretjič.