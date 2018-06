Gasilci iz ljubljanske brigade so na svojem facebook profilu sporočili, da so ob 2:33 uri dobili poziv o požaru. Na teren so odšli z osmimi gasilskimi avtomobili, Na kraju nesreče se jim je pridružilo še šest prostovoljnih enot, tako je bilo na delu več kot 100 gasilcev in 28 vozil.

V požaru po neuradnih podatkih ni nobenega poškodovanega, kolikšna je škoda, pa še ni znano.