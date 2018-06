Precej mučno je bilo še na višjem sodišču skoraj tri ure podoživljati dogajanje pred usodnim dnevom in na 1. aprila 2016, ko je Zvone Laubič zahrbtno in na grozovit način vzel življenje svoji ženi Yolandi Rodriguez pred celjskim Citycentrom, sredi belega dne in pred očmi številnih prič. Še najhuje pa je, da je to, kako je njegova mamica obležala v mlaki krvi po petih večjih vrezninah in kar 24 vbodih, videl tudi njen štiriletni sin, ki ga je oče pred tem posedel v avto in se po dejanju z njim odpeljal s kraja tragičnega dogodka.

Zagovornik bi angažiral novega izvedenca

Prvostopenjsko sodišče je decembra lani Laubiča spoznalo za krivega umora in ga obsodilo na 26-letno zaporno kazen. Na sodbo se je zaradi po njegovem napačno okvalificiranega kaznivega dejanja, ker da je šlo za uboj in ne umor, pritožil Laubičev zagovornik po uradni dolžnosti Matjaž Šaloven. Ta je v pritožbi drugostopenjskemu sodišču navedel tudi, da je po njegovem psihiatrična izvedenka Martina Breda Žmauc Tomori napačno ocenila, da je bil Laubič v času storitve kaznivega dejanja zmanjšano prišteven. Po mnenju Šalovena je bil namreč bistveno zmanjšano prišteven oziroma neprišteven, zato je predlagal, da sodišče na ponovnem sojenju angažira novega psihiatričnega izvedenca. Prav tako se je zagovornik obregnil ob sestavo senata prvostopenjskega sodišča, v katerem je bil le en moški porotnik.

Še preden je Šaloven na kratko povzel pritožbene razloge, je sodnica poročevalka višjega sodišča Marija Bovha povzela bistvene poudarke iz nepravnomočne sodbe. Poudarila je, da je sodišče ugotovilo, da je Laubič svoji ženi vzel življenje v trenutku, ko je bila ta s hrbtom obrnjena proti njemu in ga ni mogla videti. Z osem centimetrov dolgim rezilom priklopnega noža ji je zadal pet večjih vreznin in 24 manjših vbodnih ran, zaradi katerih je izkrvavela in ji tudi reševalci niso mogli več pomagati. Laubič je na sodišču podal le pisni zagovor, v katerem je pojasnil odnose z oškodovanko, s katero sta se razšla, a je še vedno upal, da se bo vrnila k njemu. K temu jo je nagovarjal tudi na usodni dan, ko so se onadva in njun sin sestali v celjskem Citycentru, a se Rodriguezova, ki si je medtem našla drugega moškega, ni pustila prepričati, da bi se vrnila. Laubiča je to tako razjezilo, da se ji je maščeval na najbolj krut način.

Po dejanju je sam poklical na OKC in povedal, da je zabodel ženo, ker ga je ta varala, ter počakal policiste pri bencinskem servisu v Slovenski Bistrici, kjer se je predal. Tožilstvo je v nasprotju z zagovornikom prepričano, da je ravnal zavestno in premišljeno, ko se je s sinom odpeljal s kraja, oškodovanko pa prepustil na milost in nemilost neznanim ljudem in ji ni poskušal pomagati. Tudi zato, ker je to storil sredi belega dne in pred očmi štiriletnega sina, pa tožilstvo meni, da je višina kazni pravšnja, prav tako, da je sodišče pravilno presodilo, da je šlo za umor in ne uboj.