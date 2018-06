Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo z današnjim dnem začenja prenovo dela Štajerske ceste na odseku med krožiščem Tomačevo in križiščem z Brnčičevo ulico. Gradbena dela bodo potekala v dveh fazah, pojasnjujejo na direkciji. V prvi fazi bosta za ves promet popolnoma zaprta vozna pasova v smeri od krožišča Tomačevo proti Brnčičevi cesti. V drugi fazi bosta zaprta vozna pasova proti krožišču Tomačevo.

V okviru tega projekta bodo gradbeni delavci preplastili 3,6 kilometra vozišča. Obstoječi asfalt bodo gradbinci porezkali v globino od štiri do deset centimetrov, nato pa bodo celotno površino cestišča na novo preplastili v debelini štirih centimetrov. »Zamenjani bodo jeklene varnostne ograje in plastični smerniki ter obnovljene vse talne označbe,« so sporočili z direkcije za infrastrukturo. Voznike tudi opozarjajo, naj bodo na tem odseku Štajerske ceste pozorni na spremenjen prometni režim, ki se bo med izvedbo del tudi spreminjal skladno s potrebami organizacije gradbišča oziroma fazami izvedbe del.

V času zapore posameznega smernega vozišča bo promet še vedno potekal po drugem smernem vozišču v obeh smereh, in sicer po en pas v vsako smer, pojasnjujejo na direkciji za infrastrukturo. Gradbena dela bo opravila družba Strabag s partnerjem Trgogradom, ki sta z direkcijo sklenila pogodbo v vrednosti 1,4 milijona evrov. Direkcija je pogodbo z omenjenima družbama sklenila že konec lanskega decembra, vendar je pogodba predvidevala, da bodo dela opravljena med poletnimi počitnicami. Gre namreč za eno najbolj obremenjenih cest, zato so na direkciji sklenili cestišče te mestne vpadnice prenoviti v času, ko je v mestu bistveno manj prometa kot v preostanku leta. Dela naj bi Strabag in Trgograd končala do 30. avgusta.

Čeprav je med poletnimi počitnicami manj prometa, na direkciji voznike vseeno opozarjajo na možnost nastanka prometnih zastojev zaradi prenove dela Štajerske ceste. Zastoji so pričakovani predvsem v času jutranje in popoldanske prometne konice. »Možni alternativni poti sta na relaciji iz Črnuč po Dunajski cesti do Ljubljane oziroma severne obvoznice in iz Črnuč po Zasavski cesti na avtocestni priključek Šentjakob in naprej po avtocesti A1 proti ljubljanskem obroču. Enako velja v nasprotni smeri,« so voznikom predlagali na direkciji.