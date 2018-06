Sprememba občinskega prostorskega načrta, za katero so zaprosili v Ikei, odstranjuje pogoje za pridobitev uporabnega dovoljenja bodoče trgovine v Ljubljani, ki predvidevajo dokončano celotno javno dostopno cesto do trgovine. Kot so izpostavili v Ikei, tega trenutno zaradi težav z razlastitvijo zemljišča, kjer bo potekala povezovalna cestna med Ameriško in Kajuhovo ulico, ni možno izpolniti.

Kot so pojasnili v Ikei, so tveganja, povezana s trenutnim občinskim prostorskim načrtom, ki pridobitev uporabnega dovoljenja za trgovino pogojuje z vzpostavitvijo povezovalne ceste, zanje previsoka. »Zato za gradbeno dovoljenje ne moremo zaprositi dokler ne bomo prepričani, da nam bo uspelo izpolniti tudi vse pogoje za pridobitev uporabnega dovoljenja,« so zapisali.