Sophie Fiennes, filmska režiserka: Čas je za več večplastnosti

Angleška režiserka Sophie Fiennes, sicer sestra igralcev Ralpha in Josepha Fiennesa, je snemala dokumentarne filme z Anselmom Kieferjem in Larsom von Trierjem, vendar je – sploh pri nas – postala prepoznavna predvsem z dokumentarnima filmoma, v katerih je nastopil filozof Slavoj Žižek: Perverznežev filmski vodnik in Perverznežev vodnik po ideologiji. Ta od njenega najnovejšega dokumentarnega filma Grace Jones, v katerem je kar desetletje snemala to jamajško pevko, ne bi mogla biti bolj drugačna.