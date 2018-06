Mike Ott, filmski režiser: Umetnosti ni treba biti prijazna

Ameriški neodvisni režiser Mike Ott v svojih dokumentarno-igranih filmih že več kot deset let raziskuje Los Angeles in njegovo obrobje, ki ga močno določa bližina Hollywooda. V svojih filmih, še zlasti zadnjem, Kalifornijski sen, pokaže, da so »ameriške sanje« postale značilno »kalifornijske«: ne gre več za prepričanje, da lahko v življenju uspe vsakomur, temveč za nekaj bolj specifičnega – za sen o tem, da bi vsak lahko postal slaven. Z Ottom smo se o spreminjanju družbene resničnosti in z njo povezanih ambicij pogovarjali na festivalu Kino Otok v Izoli, katerega gost je bil.