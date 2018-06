Vraže so nastale v različnih obdobjih, nekatere so aktualne še danes. Vendar pa je težko točno reči, od kod izvirajo in s čim je povezan njihov nastanek. Tako imenovano ljudsko verovanje, praznoverje ali babja vera, je uveljavljeno tudi med športniki, med bolj vraževernimi so nogometaši.

Večina nogometašev je seveda prepričanih, da si uspešnost lahko tlakuješ le s prizadevnostjo, trudom, znojem, upoštevanjem prehranskih in zdravniških smernic ter skorajda neskončnim ponavljanjem trdega in mukotrpnega drila vaj in treningov. Seveda pa so nekateri prepričani, da obstajajo tudi tiste nerazložljive podrobnosti in malenkosti, ki naredijo razliko. Nekatere od teh so povezane tudi z vražami, ob katerih se večina lahko le namuzne.

Iracionalni rituali

Igralci in trenerji ter tudi navijači upoštevajo različne rituale, nekateri med njimi so povsem iracionalni. Nekatere reprezentance imajo urejene sobe in prostore za meditacijo, molitev, prenosna in mobilna svetišča, kapelice in templje. Kolikor je nogometašev je bržkone tudi toliko različnih vraž in posebnih ritualov, ki naj bi prinašali tistemu, ki izvaja rituale, srečo ali, še bolj verjetno, ga ubranili pred nesrečo.

Nekdanji kolumbijski reprezentančni vratar Rene Higuita je bil znan po tem, da je na reprezentančnih akcijah nosil spodnjice modre barve, kar je bolj ali manj zelo uveljavljen kos oblačila, ki naj bi prinašal srečo.

Nemški napadalec Mario Gomez prisega na prav poseben ritual. Pred tekmo vedno uporablja pisoar, ki je v stranišču v povsem levem kotu. Njegov reprezentančni soigralec Julian Draxler pa pred najbolj pomembnimi tekmami notranjost svoje športne torbe poškropi z dišavo.

»Soigralci me le gledajo in me sprašujejo, ali je z mano vse v redu. Vsak igralec ima svoj ritual pred tekmami, jaz pa ponavadi pred svojo omarico v slačilnici vzamem stekleničko z dišavo ter malenkost njene vsebine poškropim v notranjost torbe. To me takoj spravi v boljšo voljo,« je razkril vezni igralec pri francoskem PSG.