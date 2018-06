Farfan je po trku obležal in se ni premikal. »Pomislil sem na najhujše. Ni premikal nog in rok, le mežikal je. Nikoli še nisem videl česa takšnega,« je dejal Frafanov soigralec Anderson Santamaria in dodal: »Na srečo se je dobro odzval, zdravniki so naredili svoje, v tem pogledu je bilo vse zelo dobro organizirano.«

Farfana, ki sicer igra za Lokomotiv iz Moskve, so z rešilnim avtomobilom odpeljali v bolnišnico, kjer je čez noč ostal na opazovanju. Pri Peruju upajo, da bo lahko potoval v Soči, kjer bodo v torek igrali zadnjo tekmo na tem SP proti Avstraliji.

»Izvidi so bili dobri za nogometaša,« pa je dejal zdravnik perujske ekipe Julio Segura.