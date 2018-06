Gledalci na Areni Jekaterinburg so bili priča pravemu nogometnemu boju, ki se je naposled končal brez zmagovalca. Senegalci so dvakrat povedli, a Japonci so obakrat izničili prednost, tako da bosta reprezentanci s po štirimi osvojenimi točkami napredovanje morali potrditi v zadnjem krogu.

Obe moštvi sta po zmagah v prvem krogu iskali napredovanje med najboljših 16. Boljši so v uvodnem delu bili Senegalci, ki so s prodori po desnem boku zlahka prihajali pred japonski gol. Po nekaj paničnih japonskih izbitih žogah so Senegalci v 12. minuti kronali pritisk. Prostor so ustvarili po desni, po podaji v kazenski prostor pa je žoga po slabem izbijanju Japoncev prišla do Youssoufa Sabalyja. Ta je sicer streljal v japonskega vratarja Eijija Kawashimo, ki je žogo odbil, a le na nogo Sadia Maneja, od katerega se je odbila v mrežo.

Navkljub senegalski nadvladi na zelenici so Japonci v 34. minuti s svojim prvim strelom v okvir vrat hitro prišli do izenačenja. Yuto Nagatomo je izkoristil visoko podajo za prodor po desni, žogo je po tleh poslal do Takashija Inuija, ki je z leve lepo matiral vratarja. Senegal si je v 39. minuti po podaji po desni znova priigral priložnost, M'Baye Niang se je sam znašel pred vratarjem, ki pa je obranil njegov strel.

V drugem polčasu so po uvodnem pritisku Japonske, ki ni obrodil resnejših sadov, v 52. minuti prvi zapretili Senegalci. Slabo izbita žoga iz kazenskega prostora Japonske je prišla do Saneja, ki je podal Badouju Ndiayeju na rob kazenskega prostora, ta pa je strel poslal visoko čez gol.

V 55. je nato z 18 metrov streljal Niang, vendar je bil japonski vratar na mestu. Japonci so kmalu zatem ustvarili svojo prvo priložnost drugega polčasa po izgubljeni žogi Senegala na svoji polovici. Nizka podaja z desne je prišla do Yuye Osaka, ki pa je na petih metrih zgrešil celo žogo.

V 70. minuti pa so Senegalci drugič našli pot do japonskega gola, takrat po levem boku. Žogo je z roba kazenskega prostora v sredino poslal Sabaly, ta je zletela mimo noge vtekajočega Nianga, a ne mimo Mousse Wagueja, ki jo je mirno pospravil v mrežo.

Japonski selektor Akira Nishino se je odzval z dvema hitrima menjavama, ki pa sta v 78. minuti pomembno prispevali k izenačenju. Visoko žogo z desne do Shinjija Okazakija je slabo ocenil senegalski vratar Khadim Ndiaye, ta se je odbila do Keisukeja Honde, ki jo je obvladal in poslal v mrežo s sedmih metrov.

V zaključku tekme sta reprezentanci obtičali v sredini in nista več ustvarili pravih priložnosti, tako da se bosta za pomembne nove točke morali boriti v zadnjem krogu.

