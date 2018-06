Branilci naslova svetovnih prvakov Nemci so bili v Sočiju proti Švedom že v izgubljenem položaju, a so se rešili v zadnjih sekundah tekme. Po uvodnem porazu proti Mehiki so Švedi proti njim vodili do 48. minute, remi pa držali do 95. minute, ko jih je rešil Toni Kroos.

Selektor Nemčije Joachim Löw je po porazu v prvem krogu proti Mehiki pošteno premešal začetno postavo. Poškodovanega Matsa Hummelsa je zamenjal Antonio Rüdiger, na levo stran obrambe se je vrnil standardni Jonas Hector, Samija Khediro je v vezni vrsti zamenjal Sebastian Rudy, iz začetne postave je izpadel tudi Mesut Özil, na njegovo mesto je Löw postavil Marca Reusa.

Nemci so razumljivo napadli od prve minute, že v tretji minuti je prvič zapretil Julian Draxler, a je z glavo meril preslabo. V 12. minuti je precej nemiru v obrambno vrsto Nemčije vnesel Marcus Berg, ki je prehitel Jeroma Boatenga in Antonia Rüdigerja, ob prvemu padel, a še uspel streljati, njegov poskus pa je Manuel Neuer ubranil. Piščalka poljskega sodnika Szymona Marciniaka se ni oglasila.

Za slabo voljo v nemškem taboru je najprej poskrbela poškodba Sebastiana Rudyja po pol ure igre, v 32. minuti pa je napako naredil Toni Kroos, ki je Nemce drago stala. Švedi so žogo prestregli, jo spravili do Oleja Toivonena, ki je bil ob Rüdigerju dovolj spreten in iznajdljiv, da je žogo spravil za hrbet Neuerja.

Najlepšo nemško priložnost v prvem polčasu je v 39. minuti zapravil rezervist Ilkay Gündogan, njegov poskus je odbil Robin Olsen, odbito žogo je skušal v gol spraviti Thomas Müller, a pri tem ni bil uspešen. V sodniškem dodatku prvega polčasa se je moral pri obrambi pošteno potruditi Neuer, saj je Marcus Berg zelo nevarno pomeril proti nemškemu golu.

Drugi polčas se je za aktualne svetovne prvak začel izvrstno. Že v 48. minuti so izenačili prek Marca Reusa, ki je bil dovolj hiter pri podaji Tima Wernerja z leve strani. Sledili so številni poskusi Nemcev, ki so vršili pritisk na švedske igralce, toda streli Krosa, Thomasa Müllerja, Jonasa Hectorja in drugih niso našli cilja. Tako kot tudi ne v 68. minuti, ko se je rezervist Mario Gomez znašel sam na petih metrih, žogo pa je poslal čez gol.

V 82. minuti so težave elfa postale še večje, saj je drugi rumeni in s tem rdeči karton dobil Boateng. Minuto kasneje je Neuer komajda odbil žogo v kot po strelu z glavo Andreasa Granqvista. Zdelo se je, da je zadnjo veliko priložnost na tekmi v drugi minuti sodniškega dodatka zapravil Julian Brandt, ki je stresel vratnico.

A Nemci so še enkrat dokazali, da jih ne gre odpisati vse do zadnjega sodniškega žvižga. V 95. minuti so prišli do prostega strela, Kroos pa se je s čudovitim zadetkom odkupil za napako ob golu Švedske ter svoji reprezentanci podaljšal upanje po uvrstitvi v izločilne boje.

Nemčija bo morala v zadnjem krogu premagati že odpisano Južno Korejo, Švedska pa bo morala bržčas biti boljša od Mehike, ki ima po dveh krogih dve zmagi.

bg