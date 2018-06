Številnim favoritom za končno zmago na svetovnem prvenstvu za zdaj ne gre po načrtih. Konec tedna bodo med drugim pod hudim pritiskom zmage Nemci, Španci in Portugalci.

Skupina G, sobota ob 14. uri: Belgija – Tunizija Z zmago s 3:0 proti Panami so Belgijci v uvodnem krogu upravičili vlogo glavnega favorita za prvo mesto v skupini G. Od ekipe selektorja Roberta Martineza zdaj mnogi zahtevajo, da bo v podobnem slogu nadaljevala tudi proti bojevitim Tunizijcem. »Vsi od nas pričakujejo, da bomo vsakič odigrali perfektno, imeli 80-odstotno posest žoge, 50 strelov in zabili 40 golov,« o pritisku, s katerim se na prvenstvu sooča Belgija, pravi njen kapetan Eden Hazard. Verjetni postavi – Belgija: Courtois, Vertongen, Boyata, Alderweireld, Carrasco, Witsel, Bruyne, Meunier, Lukako. Tunizija: Mustafa, Bronn, Jusef, Meriah, Maalul, Škiri, Jousef, Sassi, Badri, Sliti, Kazri.

Skupina F, sobota ob 17. uri: Južna Koreja – Mehika Mehičani so po senzacionalni zmagi nad Nemci v sedmih nebesih. Če se gre zanesti na zgodovino, bodo uspešni tudi danes, saj na svetovnih prvenstvih druge tekme skupinskega dela niso izgubili že vse od leta 1978. Južnokorejci so glede tega popolno nasprotje, saj jim druge tekme na mundialih doslej še ni uspelo dobiti. Verjetni postavi – Južna Koreja: Hyun Woo, Min Woo, Young Gwon, Hyun Soo, Yong, Ja Cheol, Sung Yueng, Jae Sung, Heung Min, Shin Wook, Hee Chan. Mehika: Ochoa, Salcedo, Ayala, Moreno, Gallardo, Herrera, Guardado, Layun, Vela, Lozano, Chicharito.

Skupina F, sobota ob 20. uri: Nemčija – Švedska Če Nemčija izgubi tudi proti Švedom, Mehičani pa remizirajo ali zmagajo proti Južni Koreji, je prvenstvo zanjo že končano. S tem bi se ponovila zgodba izpred štirih let v Braziliji, ko se je po skupinskem delu od tekmovanja poslovila takratna branilka naslova Španija. Pritisk, pod katerim so se znašli svetovni prvaki, močno zabava švedske medije, saj je eden od njihovih novinarjev nemškemu vezistu Samirju Khediri že izročil lažne letalske vozovnice za vrnitev v domovino.

Skupina G, nedelja ob 14. uri: Anglija – Panama Angleži so na svetovnih prvenstvih uvodni dve tekmi dobili le dvakrat v zgodovini – leta 1982 in 2006. Proti Panami se jim ponuja idealna priložnost, da dosežek ponovijo tudi tretjič, pa čeprav bo obračun zaradi lažje poškodbe bržkone izpustil vezist Tottenhama Dele Alli. Do spremembe utegne priti tudi v napadu, saj naj bi selektor Gareth Southgate namesto Raheema Sterlinga v začetno postavo uvrstil Marcusa Rashforda. Verjetni postavi – Anglija: Pickford, Maguire, Stones, Walker, Young, Loftus-Cheek, Henderson, Lingard, Trippier, Rashford, Kane. Panama: Penedo, Murillo, Torres, Escobar, Davis, Gomez, Barcenas, Cooper, Godoy, Rodriguez, Perez.

Skupina H, nedelja ob 17. uri: Japonska – Senegal Obe reprezentanci sta v uvodnem krogu poskrbeli za presenečenje, saj je Japonska ugnala Kolumbijo, Senegal pa Poljsko. Med seboj sta se ekipi doslej pomerili trikrat, z dvema zmagama in remijem pa so uspešnejši Senegalci. »So fizično zelo močni in dobro organizirani. V primerjavi z njimi so moji igralci šibkejši, a naša prednost je v izjemnem moštvenem duhu,« je prepričan japonski selektor Akira Nišino. Senegalu azijske reprezentance ne ustrezajo, saj je proti njim na zadnjih sedmih tekmah zmago slavil le enkrat. Verjetni postavi – Japonska: Kavašima, Nagatomo, Šodži, Jošida, Sakai, Šibasaki, Hasebe, Inui, Kagava, Haraguči, Okazaki. Senegal: K. N'Diaye, Wague, Koulibaly, Sane, Sabaly, Sarr, A. N'Diaye, Gueye, Mane, Niang, Sakho.

Skupina H, nedelja ob 20. uri: Poljska – Kolumbija Tekmo med Poljsko in Kolumbijo bi lahko poimenovali tudi dvoboj ranjenih levov, saj nobena od ekip poraza v prvem krogu ni pričakovala. To bo sicer šele drugi obračun med izbranima vrstama, ki sta se prvič pomerili na prijateljski tekmi leta 2006. Zmage z 2:1 so se tedaj veselili Južnoameričani, kot zanimivost pa velja omeniti, da jim jo je z zadetkom zagotovil kar njihov vratar Luis Enrique Martinez. Pri Poljakih se bo za bledo predstavo proti Senegalu skušal odkupiti Robert Lewandowski, medtem ko gre pri Kolumbijcih pričakovati, da bo v nasprotju z obračunom z Japonsko od prve minute zaigral njihov prvi zvezdnik James Rodriguez. Verjetni postavi – Poljska: Szczesny, Pazdan, Bednarek, Cionek, Rybus, Zielinski, Krychocwiak, Piszczek, Grosicki, Lewandowski, Kownacki. Kolumbija: Ospina, Arias, Sanchez, Murillo, Mojica, Lerma, Barrios, Cuadrado, Quintero, Rodriguez, Falcao.

Skupina A, ponedeljek ob 16. uri: Urugvaj – Rusija Reprezentanci sta si nastop v osmini finala že zagotovili in se bosta udarili za prvo mesto v skupini. Medtem ko je bila uvrstitev Urugvaja v izločine boje pričakovana, tega ne moremo trditi za Rusijo. Po zmagah nad Savdsko Arabijo in Egiptom je največjo državo na svetu zajela nogometna evforija, ki pa ji ni podlegel selektor Stanislav Čerčesov. Tekmo z Urugvajem je vzel zelo resno, navijačem pa obljublja, da zavzetost njegovih nogometašev v ponedeljek ne bo nič manjša kot na prvih dveh dvobojih. Verjetni postavi – Urugvaj: Muslera, Varela, Gimenez, Godin, Caceres, Nandez, Vecino, Bentancur, Rodriguez, Suarez, Cavani. Rusija: Akinfejev, Čerišev, Dzjuba, Fernandes, Gazinski, Golovin, Ignaševič, Kutepov, Samedov, Žirkov, Zobnin.

Skupina A, ponedeljek ob 16. uri: Savdska Arabija – Egipt Pretiranega tekmovalnega naboja na tekmi ne gre pričakovati, saj sta tako Savdska Arabija kot Egipt ostala brez možnosti za uvrstitev v nadaljnji del tekmovanja. Razočaranje zaradi tega je nedvomno večje v vrstah štirikratnih afriških prvakov, ki so po tihem upali na preboj v osmino finala. Morda bi jim to celo uspelo, če bi njihov prvi zvezdnik Mohamed Salah v Rusijo prišel bolje pripravljen. Verjetni postavi – Savdska Arabija: Al Ovais, Alburajk, Havsavi, Al Bulaihi, Al Šahrani, Al Davsari, Otajf, Alfaraj, Al Džasim, Al Šehri, Al Muvalad. Egipt: El Šenavi, Fathi, Gabr, Hegazi, Šafi, Hamed, Elneni, Salah, Said, Trezeguet, Mohsen.

Skupina B, ponedeljek ob 20. uri: Španija – Maroko Če bi po uvodnih dveh krogih podeljevali nagrado za največjega osmoljenca na prvenstvu, bi bil med favoriti zanjo zagotovo Maroko. Kljub borbenim in všečnim predstavam so atlaški levi izgubili tako proti Iranu kot Portugalski, za kar je v veliki meri kriva njihova izjemna neučinkovitost pred nasprotnikovimi vrati. S podobnimi težavami so se proti Iranu soočali tudi Španci, ki za vstop v osmino finala tako slabega večera v napadu ne smejo več ponoviti. Verjetni postavi – Španija: De Gea, Carvajal, Pique, Ramos, Jordi Alba, Busquets, Iniesta, Isco, Silva, Vazquez, Costa. Maroko: Munir, Hakimi, da Costa, Benatia, Dirar, El Ahmadi, Ziyech, Busufa, Belhanda, Amrabat, Butaib.