Lani je podjetje, ki sta ga ustanovila nekdanja inženirja Mercedes-Benza, praznovalo abrahama, danes pa lastnik Daimler s predelanimi mercedesi predvsem dobro služi. AMG je sicer izpeljanka imen obeh ustanoviteljev in rojstnega mesta enega izmed njiju. Različico AMG si je mogoče omisliti v vsej paleti Mercedesovih vozil, tudi športnih terencih, nima je le razred B, moč pa sega od 381 (A 45 AMG) do 630 konjev (S 65 AMG), pri čemer so na voljo 4-, 6-, 8- in 12-valjni motorji. Znamka je prisotna tudi v formuli 1, od leta 1996 pa dobavljajo tudi varnostne in reševalne avtomobile.

Leta 1967 sta podjetje AMG ustanovila Hans Werner Aufrecht in Erhard Melcher. Njuna prvotna želja je bila dizajnirati in testirati zmogljive motorje.

285 km/h je zmogel leta 1986 predelani razred E, ki so ga ljubkovalno poimenovali hammer (kladivo). Bil je najhitrejša limuzina na svetu, za pogon je skrbel 360-konjski osemvaljnik. »Je dovolj hiter, da se spoprime s ferrarijem 288 GTO, kljub temu pa ga lahko vozi tudi vaša babica,« je zapisal novinar David Vivian. »Znamko smo zgradili na novo, povečali prodajo, predstavili nove produkte in dvignili njihove zmogljivosti. Avtomobili morajo danes biti čim lažji, okolju prijazni in tihi. Moj življenjski ritem, moja delovna etika, moji konci tedna – vse to teče v ritmu AMG. Kljub temu pa je AMG pri meni šele na drugem mestu.« - Tobias Moers, predsednik uprave Mercedes-AMG

Daimler z letom 2005 stoodstotni lastnik Poseben mejnik predstavlja leto 1990, ko so zaradi velikega povpraševanja različice AMG začeli prodajati v Mercedesovih salonih po svetu, C 63 AMG pa je postal prvi športnik kot posledica skupnega razvoja obeh podjetij. Mogočni koncern Daimler je nadzorni delež prevzel leta 1999, 1. januarja 2005 pa postal stoodstotni lastnik. Danes podjetje v tovarni v Affalterbachu zaposluje več kot 1500 ljudi (od tega je 800 razvojnikov), njihov cilj pa je na cesto zapeljati visokozmogljive, natančne in učinkovite avtomobile, ki vozniku na obraz izvabijo nasmešek.

200.000 € stane SLS AMG GT3 z galebjimi vrati, ki je le eno izmed vozil, ki so v vozniški akademiji na voljo za preizkus adrenalina željnim kupcem.

10 % vseh prodanih mercedesov onkraj luže predstavljajo različice AMG. V lanskem letu so jih po vsem svetu prodali več kot 100.000.