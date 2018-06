Mehičani so v prvem krogu mundiala v Rusiji presenetili svetovne prvake Nemce, z drugo zmago proti Južni Koreji pa so naredili velik korak proti izločilnim bojem. Prvi gol na tekmi je padel iz enajstmetrovke, ki je bila že 14. na tem SP. Do izenačitve rekorda tako manjka le še en strel z bele točke, na SP 2010 v Južni Afriki so jih gledalci namreč videli 15.

Tekma se je začela pričakovano, z napadanjem Mehike ter branjenjem in čakanjem Južne Koreje na protinapade. V enem od njih v 22. minuti je bilo v mehiškem kazenskem prostoru precej vroče. Son Heung-min je potegnil v protinapad, njegov prvi strel je blokiral eden od Mehičanov, zvezdnik Južne Koreje in angleškega Tottenhama pa je prišel še do enega strela. Tudi tega je mehiška obramba odbila, tokrat v kot. Po njem je do nevarnega strela z glavo prišel Ki Sung-yeung, Guillermo Ochoa se je izkazal z obrambo.

Nato pa se je južnokorejski obrambi pripetila napaka, Jang Hyunsoo je v kazenskem prostoru igral z roko, srbski sodnik Milorad Mažić je takoj pokazal na enajstmetrovko. V 26. minuti jo je izkoristil Carlos Vela.

Južnokorejci so v drugi polčas krenili še bolj odločno. Toda prvo res lepo priložnost v drugem delu so si priigrali Mehičani. V 58. minuti je Andres Guardado, ki je danes odigral 150. tekmo v mehiškem dresu, lepo zadrževal žogo na robu kazenskega prostora, dobro udaril proti golu, z obrambo se je izkazal Jo Hyeon-woo.

Korejci so še naprej napadali mehiški gol, a si nevarne priložnosti niso uspeli pripraviti. Mehičani pa so zato v 66. minuti ukradli žogo, jo poslali v protinapad, Javier Hernandez pa je iz igre vrgel še zadnjega branilca in zabil svoj 50. gol v reprezentančnem dresu.

Azijski nogometaši so vse več stavili v napad, tako je v 70. minuti poskusil Hwang Hee-chan, Ochoa je bil zbran in pravočasen.

Že v sodniškem dodatku je Son Heung-min Korejcem vlil nekaj upanja, ko je z levico z roba kazenskega prostora matiral Ochoo. Po golu za 1:2 so Mehičani stopili na žogo in Korejcem niso več dovolili, da bi jih ogrozili.

