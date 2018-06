Tekma med Tunizijo in Belgijo v Moskvi se je končala se je končala s pričakovano zmago slednjih, ki so si s tem že zagotovili napredovanje v izločilne boje. Postregla pa je z enim rekordom, in sicer se je prvič v zgodovini SP zgodilo, da se niti ena od uvodnih 27 tekem ni končala brez zadetkov. Ob tem so gledalci videli tudi že 13. enajstmetrovko, izkoristil jo je Eden Hazard za 1:0, kar je izenačitev s SP 2014 v Braziliji, ko so jih sodniki toliko dosodili na celotnem turnirju. Ob tem pa so Belgijci in Tunizijci poskrbeli za obračun z največ zadetki na tem SP.

Belgijci so od prve minute odločno krenili proti tunizijskem golu. Prvi strel na tekmi je v tretji minuti sprožil Thomas Meunier, Farouk Ben Mustapha večjih težav ni imel. V peti minuti je nato na robu kazenskega prostora na desni strani Syam Ben Youssef zrušil Edena Hazarda, ameriški sodnik Jair Marrufo je brez obotavljanja pokazal na belo točko. Zanesljivo je enajstmetrovko izvedel Hazard.

Kapetan Belgije bi lahko v 13. minuti zadel že drugič na tekmi, a je preslabo zaključil. V 15. minuti je novo obrambo vknjižil Mustapha, preizkusil ga je Yannick Carrasco. Brez moči je bil tunizijski vratar minuto kasneje, ko je Dries Mertens na sredini prestregel žogo, začel protinapad, zaposlil Romeluja Lukakuja, ta pa je zadel prvič na tekmi in tretjič na SP.

Le dve minuti kasneje je padel še tretji gol na tekmi. Za Tunizijo je Wahbi Khazri podal s prostega strela, v kazenskem strelu pa je bil najbolj spreten Dylan Bronn in z glavo dosegel svoj premierni reprezentančni gol.

V sodniškem dodatku prvega polčasa je še drugič udaril Lukaku. Meunier je vpisal podajo, belgijski napadalec pa je zadel po lepem vtekanju - žogo je spodkopal in premagal Mustapho. Petindvajsetletnik je dosegel 40. reprezentančni gol.

Po petih minutah drugega polčasa je Belgija zadela že četrtič. Kevin De Bruyne je podal naprej proti Hazardu, ki si je žogo lepo nastavil s prsmi, obstal na nogah ob tunizijskem branilcu in vratarju, ter se razveselil zadetka.

Po četrtem belgijskem golu se je igra nekoliko umirila, čeprav sta še vedno obe reprezentanci prihajali do priložnosti. Naslednja nadvse nevarna se je zgodila v 76. minuti, ko je belgijski rezervist Michy Batsuhuayi prehitel tunizijskega vratarja, sprožil proti nebranjenemu golu, a se je v zadnjem trenutku na pravo mesto postavil Yassine Meriah. Štiri minute kasneje je Batsuhuayi stresel še prečko. Akcijo je prvi zaključil Carrasco, Mustapha žoge ni uspel ukrotiti, belgijski napadalec pa je odbitek poslal v okvir gola. Batsuhuayi je v 81. minuti zapravil še tretjo zaporedno priložnost, tokrat mu je zadetek preprečil tunizijski vratar.

V peto je Batsuhuayiju le uspelo. Še en rezervist Yuri Tielemans se je izkazal s podajo, Batsuhuayi je izkoristil neodločnost enega od tunizijskih branilcev. V sodniškem dodatku je kapetan Tunizije Khazri postavil končni izid.

