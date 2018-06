Od leta 1998 in kultnih »ognjenih« Hrvaška na svetovnem prvenstvu čaka dve zaporedni zmagi, na tokratnem v Rusiji pa ju je nanizala že na prvih dveh tekmah. Po Nigeriji je danes s kar 3:0 na prvi tekmi drugega kroga skupine D razbila še Argentino, ki je bila povsem nemočna proti razigranim Modriću, Rakitiću, Rebiću, Mandžukiću… Hrvaška si je tako že zagotovila vstopnico za osmino finala, kamor potuje že tudi Francija iz skupine C. Podprvaki z zadnjega prvenstva Argentinci so medtem z le točko po dveh tekmah v hudih škripcih.

Je Eriksen boljši od Neymarja? Kar 18 golov na zadnjih 15 tekmah danske reprezentance ima tako ali drugače podpis prvega zvezdnika Christiana Eriksena – 13 jih je zabil sam, za preostalih pet pa je prispeval asistenco. In tudi na današnjem obračunu proti Avstraliji je nadaljeval z bleščečimi predstavami – že v sedmi minuti je »razparal« mrežo z močnim »polvolejem« z roba kazenskega prostora. »Ponavljam, kar sem rekel že nekajkrat: vsak dan v tednu bi imel v svoji ekipi raje Eriksona kot Neymarja. Kdo se strinja z mano?« je kmalu zatem tvitnil nekdanji legendarni danski vratar Peter Schmichel, čigar sin Kasper je ravno takrat ustavljal napade avstralske reprezentance. Ta je namreč počasi prevzemala pobudo in v 38. minuti izenačila. Znova, tako kot na prvi tekmi proti Franciji, iz enajstmetrovke, znova po igri z roko nasprotnikovega igralca (Poulsena), pa tudi strelec je bil isti – Mile Jedinak. Edina razlika je bila, da so Avstralci tokrat izid 1:1 zadržali do konca, a s točko je bil njihov selektor Bert van Marwijk vse prej kot zadovoljen: »Sem razočaran, a hkrati ponosen. Zdaj moramo premagati Peru in upati na ugoden razplet druge tekme.«

Francija naprej, Peru odpadel Stoto tekmo je danes v dresu francoske reprezentance odigral vratar Hugo Lloris, njegov soigralec Kylian Mbappe pa je z 19 leti in 183 dnevi postal njen najmlajši strelec na velikih tekmovanjih. V zgodovino se je vpisal v 33. minuti tekme proti Peruju, njegov gol pa je bil tudi dovolj za drugo zmago Francozov, ki so si tako že zagotovili osmino finala. Kakšen gol bi sicer še lahko dosegli, svoje priložnosti pa je imel tudi Peru, a bolj natančnega od strela Pedra Aquina v 50. minuti, po katerem je žoga zadela vratnico, ni zmogel. Brez točke in brez doseženega gola je tako že ostal tudi brez možnosti za napredovanje. »Hudo nam je predvsem zaradi navijačev, ki so pripotovali tako daleč,« je bil poklapan perujski vratar Pedro Gallese. Ne le da so daleč pripotovali, ravno danes so medije preplavile zgodbe o perujskih navijačih, ki so za ogled nogometnih junakov v živo žrtvovali službe, razprodali imetje, najeli oderuška posojila…