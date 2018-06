Čeprav je Trump pod pritiskom mednarodnih in tudi domačih kritik z izvršnim ukazom končal politiko ločevanja otrok migrantov od staršev, so razmere še vedno kaotične.

Vladne agencije niso mogle povedati, kaj se bo zgodilo z otroki migranti, ki so jih že poslali v šotorska taborišča in drugam po državi, medtem ko so njihovi starši obtoženi zaradi nezakonitih migracij. Starši se pritožujejo, da ne morejo najti svojih otrok, vzpostavljen pa tudi ni sistem za njihovo ponovno združitev. Odvetniki, ki skušajo združiti družine, se tako le mukoma prebijajo skozi pravni labirint.

Time magazine je medtem v petek poročal, da v podporo Trumpovi politiki ničelne tolerance ameriška mornarica načrtuje gradnjo centrov za pridržanje več deset tisoč migrantov v svojih odročnih oporiščih.

Glede na osnutek predloga, ki ga je pridobil časnik, mornarica načrtuje gradnjo »začasnih in strogih« šotorskih naselij za 25.000 migrantov v opuščenih letalskih oporiščih v Alabami, za 47.000 ljudi blizu San Francisco ter 47.000 ljudi na jugu Kalifornije. V Pentagonu so povedli le, da načrtujejo in iščejo nastavitve v primeru, da bi notranje ministrstvo potrebovalo pomoč pri nastanitvi odraslih migrantov.