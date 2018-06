ZDA so 1. junija carine na uvoz jekla iz Evrope določile pri 25 odstotkih, na uvoz aluminija pa pri desetih odstotkih. Podobne ukrepe je Washington uvedel tudi proti številnim drugim državam, kar je utemeljil z ogrožanjem nacionalne varnosti.

EU se je odzvala s carinami na uvoz ameriškega blaga v vrednosti 2,8 milijarde evrov. Gre za izdelke, kot so slavne ameriške kavbojke, motorna kolesa (npr. Harley Davidson) in viski. Na seznamu so tudi brusnice, brusnični sok, pomarančni sok, sladka koruza in arašidovo maslo, pa moška usnjena obutev, kozmetični izdelki ter vrsta proizvodov iz jekla.

»Nismo želeli tega položaja. A enostranska in neupravičena odločitev ZDA o uvedbi carin na jeklo in aluminij na izdelke iz EU pomeni, da nimamo nobene druge možnosti,« je poudarila evropska komisarka za trgovino Cecilia Malmström. Če bodo ZDA umaknile svoje carine, bo sledila tudi unija, je še napovedala.

Komisija je sicer izračunala, da je evropski izvoz jekla in aluminija, ki ga zadevajo ameriške carine, vreden 6,4 milijarde evrov. Ker tokratne carine pokrivajo le 2,8 milijarde evrov vreden ameriški izvoz, obstaja načrt še za pokritje preostalih 3,6 milijarde evrov.