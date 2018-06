Dragan Živadinov: Sem globoko religiozen človek. Moja religija je umetnost.

Moskovska ulica Tverskaja je bila pred dvema tednoma zloščena in sfrizirana, saj se je mesto pripravljalo na otvoritveno tekmo svetovnega nogometnega prvenstva. V kavarni Elektrogledališča Stanislavski je režiser Dragan Živadinov vzneseno govoril o satelitski tehnologiji, ruskem vesoljskem programu in umetniško-znanstvenem satelitu, ki ga je imel narisanega in obrazloženega v veliki črni torbi. »Jutri bomo znanstveni del projekta satelita predstavili ustanovam Ruske vesoljske agencije. Če ga odobrijo, to pomeni, da gremo v realizacijo, in satelit bo v štirih letih v vesolju.«