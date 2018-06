Sončev obrat ali solsticij bo danes po srednjeevropskem času, torej tudi v Sloveniji, ob 12.07. Danes bo tako najdaljši dan v letu. Prvi poletni dan bodo poletne temperature in poletno vreme. Po napovedih Arsa bo danes sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nevihte, ki so krajevno lahko tudi močnejše.

Krajevno lahko v šestih urah pade tudi več kot 50 litrov dežja na kvadratni meter. Predvsem na obali pričakujejo močne sunke vetra severnih smeri, ki lahko dosežejo 70 do 100 kilometrov na uro. Popoldne se bo dogajanje umirilo.

Ohladitev že v noči na petek Ob močnejših nalivih lahko danes popoldne in zvečer predvsem na severu, v drugem delu noči na petek in v petek dopoldne pa tudi v večjem delu države hitro in močno porastejo manjši vodotoki in hudourniki. Ponekod lahko pride do razlivanj. V petek čez dan se bo nadaljevalo povečevanje vodnatosti rek, posamezne reke se lahko razlijejo v manjšem obsegu, so opozorili na Arsu. A že v noči na petek se obeta izrazita ohladitev. V petek bodo tako v notranjosti države dnevne temperature le okoli 15 stopinj Celzija. Ponekod v visokogorju bo tudi snežilo. Bolj sveže vreme bo vztrajalo do začetka prihodnjega tedna. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 20 stopinj, zelo sveža bodo tudi jutra s temperaturami pod 10 stopinj, v bolj hladnih legah bo le okoli pet stopinj. V drugi polovici prihodnjega tedna se bodo temperature spet dvignile v bližino dolgoletnega povprečja, so še napovedali na Arsu.