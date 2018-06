Pričelo se bo jasniti. Burja na Primorskem bo oslabela. Temperature bodo od 15 do 21, ob morju do 23 stopinj Celzija. V soboto bo povečini sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bo ponekod v notranjosti spremenljivo oblačno. Na Primorskem bo občasno pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, na Primorskem od 11 do 15, najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.

Opozorilo: Dopoldne so pričakovane obilne padavine, sprva bodo na jugu tudi nevihte z nalivi in močnejšimi sunki vetra. Ob tem lahko močneje narastejo hudourniški vodotoki. Predvsem na obali pričakujemo dopoldne sunke burje, ki lahko dosežejo 70 do 100 kilometrov na uro.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in sveže. Popoldne bodo v notranjosti krajevne plohe.