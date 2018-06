Danci so po zmagi nad Perujem na uvodni tekmi dobro začeli tudi tekmo proti Avstraliji, ko je na robu kazenskega prostora v sedmi minuti čudovito podajo s krasnim zaključkom pod prečko pretvoril Eriksen. Danska je nadaljevala prepričljivo, z veliko posesti. Naslednja velika priložnost zanje je prišla v 24. minuti, ko je Henrik Dalsgaard pred vrati Avstralije našel Nicolaia Jorgensena, ki bi pravzaprav moral zadeti z glavo, a je za las zgrešil ob desni vratnici.

Ko se je že zdelo, da bodo danski nogometaši svojo prevlado kronali z drugim zadetkom, je deset minut pred koncem polčasa Yussuf Poulsen v svojem šestnajstercu posredoval z roko. Sodnik si je ogledal videoposnetek in pokazal na belo točko za Avstralce, odgovornost pa je znova prevzel kapetan Mile Jedinak, ki je zadel podobno kot na tekmi s Francijo (1:1).

Izenačenje Avstralcem dalo zagon

Avstralci so pod vtisom izenačenja v drugem polčasu zaigrali bolje in stisnili Dance na njihovo polovico, ti pa so vseeno imeli zgodnjo priložnost v 51. minuti prek Pioneja Sista. Kljub vidno boljši igri Avstralije je manjkalo idej in kvalitete v napadu, saj so se ti praviloma ustavljali na dvajsetih metrih od vrat Kasperja Schmeichla.

Kenguruji so igro začeli stopnjevati v obdobju med 70. in 80. minuto, ko so poizkušali s številnimi streli s polrazdalje, omeniti velja topovski strel Aarona Mooyja, ki je meril malce nad levim zgornjim kotom. Zatem se je igra z izjemo polpriložnosti v zadnjih minutah umirila in ostalo je pri 1:1. Francozi bodo v skupini C drugo zmago lovili ob 17.00 proti Peruju.

Avstralija : Danska