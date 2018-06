Iz Mesenberga novi predlogi, a stare ideje

V tem tednu smo dočakali sklenitev dogovora med Nemčijo in Francijo glede prihodnjih sprememb v Evropski uniji. Dokument je lahko zanimiv, če v njem primerjamo zaveze o evropskih vrednotah v preambuli s konkretnimi idejami o potrebnih spremembah na področju varnosti, obrambe, migracij, ekonomske politike ter ustroja ekonomske in monetarne unije. Vrednote, kot so demokratična, suverena in združena Evropa, naj bi bile temelj za razvoj in obrambo ekonomskega in socialnega modela, kulturne raznolikosti in naj bi omogočale uresničevanje pluralizma idej, solidarnosti in pravičnosti.