Kot je očitno po obisku Fransa Timmermansa, podpredsednika evropske komisije, na Poljskem tamkajšnja konservativna vlada ni pripravljena opustiti večjega dela svojih pravosodnih reform, ki pod krinko modernizacije starega sistema podrejajo sodno vejo oblasti izvršni in zakonodajni. Predvsem je Nizozemec Timmermans zdaj zaman poskušal prepričati premierja Mateusza Morawieckega, naj se odpove novemu zakonu o vrhovnem sodišču. Ta predvideva upokojitev sodnikov pri 65 letih in od 3. julija naj bi veljal tudi za nazaj, tako da bi se takoj upokojilo 40 odstotkov vrhovnih sodnikov. V evropski komisiji se strinjajo s poljsko opozicijo, da gre pri tem v resnici za čistko.

Neuspešen obisk

Po polurnem pogovoru sta se Timmermans in Morawiecki zadovoljila vsak z zelo kratko vljudnostno izjavo. Potem sta odšla, ne da bi odgovarjala na vprašanja novinarjev. Poljska vlada je v zadnjih mesecih sicer malo popravila svojo pravosodno reformo, toda za Timmermansa, ki meni, da se o načelih pravne države ni mogoče pogajati, ti popravki še vedno ne zagotavljajo neodvisnosti sodstva. V poljski vladi pa niso pripravljeni na novo popuščanje, kar kaže izjava predsednika odbora, ki vodi to reformo: »Izčrpali smo vse možnosti, ki smo jih imeli za popuščanje, in zdaj čakamo pozitivno gesto evropske komisije. Čas je, da ustavimo ta neumen, nekoristen koflikt, ki je povsem odveč.«

V Bruslju se jim zdi še naprej nedopustno, da sta vlada in parlament samovoljno posegla v ustavno sodišče, spolitizirala nacionalni svet magistrature, ki izbira sodnike, in znatno povečala pristojnosti pravosodnega ministra. Sicer so bile nekatere reforme, zlasti tiste, ki zadevajo ustavno sodišče in nacionalni svet magistrature, že izvedene.

Evropska komisija pa za kaznovanje Poljske, kar bi bil odvzem pravice glasovanja v Svetu Evropske unije (svet ministrov), ki je zakonodajni organ EU, ne bo mogla dobiti potrebne podpore vseh drugih članic EU. Dovolj bo, da bo proti Orbanova Madžarska. Sicer bodo o Poljski razpravljali na vrhu EU konec prihodnjega tedna. Težko je na primer pričakovati, da se bo Nemčija odločila za kaznovanje z drastičnim zmanjšanjem evropskega denarja za Poljsko, saj se v Berlinu bojijo, da bi se preveč zamerili Varšavi, ki se kot Budimpešta vse bolj spogleduje s Pekingom in tudi Washingtonom. Evropska komisija bo najbrž v teh dneh zakon o vrhovnem sodišču predala v obravnavo sodišču pravice EU, s čimer bi vsaj začasno ustavili, da bi 3. julija začel veljati. To je od Bruslja med drugim zahtevalo več kot štirideset poljskih nevladnih organizacij in v skupnem odprtem pismu nekdanji poljski predsedniki države in ministri, tudi Lech Walesa, Aleksander Kwasniewski in Radoslaw Sikorski. »Stranka na oblasti končuje svoje delo uničenja sistema delitve oblasti (na zakonodajno, izvršilno in sodno vejo), pri čemer zelo očitno krši ustavo,« so zapisali. »Samo EU lahko še zagotovi pravno državo na Poljskem.« V Bruslju pa so vse manj prepričani, da so institucije EU dovolj učinkovite, da bi lahko na Poljskem spet vzpostavile delitev oblasti in neodvisno sodstvo. Menda je predsednik komisije Jean-Claude Juncker ob vseh težavah, ki jih ima EU (vprašanje migrantov, trgovinski spor z ZDA), v nasprotju s Timmermansom pripravljen pogledati Poljski skozi prste.