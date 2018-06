Zamislite si šport, ki ga lahko igrate od malih nog pa do pozne jeseni življenja. Dodajte odlično družabno ali, če hočete, družinsko izkušnjo ter možnost tekmovalne igre. Predstavljate si okolje, ki ponuja fizično aktivnost v naravi, ki jo zaključite z odlično kulinarično zgodbo. Vse to lahko najdete v golfu, ki se zagotovo lahko pohvali z najdaljšo tradicijo.

Čeprav so slovenska igrišča razmeroma nova, vseeno pritegnejo igralca s svojo lepoto in pestrostjo, zato upravičeno lahko trdimo, da počasi le postajamo tudi dežela golfa. Igra, ki nima standardiziranega igrišča in je morda prav zaradi tega še posebej atraktivna, privlači ne le moške, vedno več je tudi predstavnic nežnejšega spola, ki v igri s palico in žogico vidijo priložnost za rekreacijo in druženje. Še pred dvema letoma je bilo igrišče Golf Brdo tudi pokrovitelj ženskega turnirja, na katerem se je igralo na devet lukenj. »Žal tudi letos v programu Združenja profesionalnih golfistov Slovenije (PGAS) nismo imeli dogodka, ki bi bil namenjen rekreativnim igralkam golfa. A ker je bil interes vseeno zelo velik, ne nazadnje veljajo golfistke za izredno zagrete, redoljubne in vnete igralke, smo dali pobudo in znotraj obstoječih sredstev ter ob podpori golf igrišča Arboretum in glavnega sponzorja Pernod Ricard Slovenija pripravili ženski pro-am turnir. V zelo hitrem času smo sestavili 19 ekip. Zanimivo je, da prihajajo igralke vseh starostnih skupin, najmlajša jih šteje 26, najstarejša pa nekaj čez 70 let, z vseh koncev Slovenije,« razloži Boštjan Primec , novi predsednik PGAS, ki šteje 51 članov, od tega 36 profesionalnih igralcev ali učiteljev. Devetnajst ekip so tako sestavljali po en profesionalni igralec in tri amaterske igralke. »Le dve ekipi sta bili popolnoma ženski, saj sta ju vodili profesionalna igralka Urša Orehek in učiteljica golfa Maja Virant ,« še pove Primec in doda, da so na zeleni podlagi igrali igro »shamble«, kar pomeni, da je vsak član ekipe izvedel začetni udarec na vsaki luknji, skupaj so nato izbrali najboljšo žogico, nato pa je s tistega mesta vsak igral s svojo žogico do konca.

Golf je življenjska strast

Po navadi je tako, se moškemu zelo hitro na zelenici pridruži tudi partnerica, kasneje še otroci. Zato ne preseneča podatek, da je med rekreativni igralci dobra tretjina žensk. »Seveda me je z golfom seznanil prav mož,« pove Renata Primec in v smehu nadaljuje: »So se pa vloge v zadnjem času precej spremenile – zdaj moža na igrišče vlečem jaz.« Tokratnega turnirja se je Primčeva udeležila skupaj s prijateljicama Sonjo Boštjančič (posamezna neto zmagovalka, op.p.) in Romano Golob. Vse tri so bile z izvedbo turnirja izredno zadovoljne, na koncu pa so tudi slavile ekipno drugo mesto. »Lahko rečem, da se je vse odlično sestavilo. Vreme je bilo super, igrišče, kot vedno, vrhunsko pripravljeno,« pove soproga predsednika PGAS in doda: »Navdihujoče pa je bilo turnir odigrati v družbi učitelja, profesionalca, ki te lahko med samo igro dodatno spodbuja, še kaj nauči.« Ekipo je spremljal Jernej Semolič, generalni sekretar PGAS, ki ga dame sicer občasno najamejo za dodatno učenje golfa. Semolič, ki se redno udeležuje tudi Dnevnikovega pro-am turnirja, letos bo jeseni na Mokricah, odkrito prizna, da je igrati z žensko ekipo vrhunsko: »Ženske igrajo bolj premišljeno, pametno, z glavo. Tudi sam sem po njihovi zaslugi današnji turnir igral veliko bolje.« Ne nazadnje je turnir za vsakega učitelja še dodatna obremenitev ali motivacija, da pokaže učencem – tokrat učenkam – vse svoje znanje. »Prav tako na koncu turnirja šteje igra vsakega posameznika,« še pripomni učitelj, ki je zatrdil, da se je tokrat v Arboretumu res igral vrhunski golf.

Njegovim besedam je pritrdila tudi Erika Dobovšek, voditeljica ženske skupine Sončki, ki ji gre zasluga za tako hiter in množičen odziv. »Mira Černe nas je pred leti ob zaključku sezone združila in povezala po vzoru moških skupin v skupino, kjer je poudarek na družabnih srečanjih. Sicer pa ženske amaterke igrajo še v mid-am ligi, eclectic tekmovanju ter zelo dobro zastopani seniorski ligi (igralke nad 50 let, op.p.),« pove Dobovškova in doda: »Po dveh letih zatišja smo se na povabilo PGAS, da tokrat igramo pro-am v Arboretumu, ponovno odzvale v velikem številu.«