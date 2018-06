Triintridesetletni Johnson, sicer zmagovalec US Opna 2016, je v dveh dneh zahtevno igrišče na Long Islandu premagal v 136 udarcih (prvi dan 69, drugi dan 67), štiri udarce več imata njegova rojaka Scott Piercy in Charley Hoffman, pet udarcev več pa Angleži Tommy Fleetwood, Justin Rose in Ian Poulter, Šved Henrik Stenson ter Brooks Koepka.

V spremenljivih vremenskih razmerah, od jutranje meglice, vetra in dežja ter popoldanskega obdobja sončnega vremena, se mu je na legendarnemu igrišču Shinnecock Hills povsem zalomilo slovitemu Tigerju Woodsu. Na svojem prvem nastopu na US Opnu po letu 2015 je za vodilnim Johnsonom zaostal kar za 14 udarcev in se ni prebil v takoimenovani »cut«.

Poleg Woodsa so izpadli še nekateri znani igralci, kot so Severni Irec Rory McIlroy, Američan Jordan Spieth, Avstralca Jason Day in Adam Scott, Španca Sergio Garcia in Jon Rahm, Nemec Martin Kaymer, ...