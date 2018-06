Francoska reprezentanca je tokrat začela z Olivierjem Giroudjem povsem v konici napada in sploh na začetku močno pritisnila za hiter zadetek. Z velike razdalje je bil najprej nevaren Paul Pogba, le nekaj minut za njegovim poizkusom pa je perujsko mrežo resneje ogrozil Raphael Varane. Z glavo je žogo v 15. minuti po podaji iz kota malce preveč zavrtinčil in odmeril mimo leve vratnice. Praktično takoj zatem je s strelom na prvo z roba kazenskega prostora zapretil Antoine Griezmann, vendar je bil vratar Pedro Gallese dobro postavljen.

Perujski vezisti so po silovitem uvodu nasprotnika pričeli pripravljati redke, a nevarne napadalne akcije. Najbolj izrazito priložnost so imeli, ko je po dobre pol ure igre v kazenski prostor natančno podal osmoljenec tekme z Dansko (zgrešena enajstmetrovka) Christian Cueva. S kakšnih sedmih metrov je kapetan Guerrero z levico meril preslabo za francoskega čuvaja mreže Huga Llorisa, ki je posredoval odlično.

Mbappejev zadetek razblinil perujske upe o napredovanju

Neizkoriščen pa ni ostal napad Francozov v 34. minuti, ko je v kazenskem prostoru podajo prejel Olivier Giroud. Njegov strel je bil sicer blokiran, a se je v loku odbil čez vratarja proti golu, kamor je utekal Mbappe in žogo hvaležno porinil v prazno mrežo (1:0). Dve minuti pred koncem polčasa je bil v imenitni situaciji za povišanje še bočni branilec Lucas Hernández, a je Gallese uspel obraniti močan strel, ki bi najverjetneje končal pod prečko.

Argentinski selektor na perujski klopi Ricardo Gareca je moral po odmoru kajpak reagirati, saj bi bil poraz že usoden za morebitne sanje o osmini finala. Namesto Yoshimarja Yotuna in Alberta Rodrigueza sta v igro vstopila napadalno naravnani Jefferson Farfan in branilec Anderson Santamaria. Igra Peruja je pridobila in vzpostavila nekaj več posesti, toda prevladovale so polpriložnosti, ki jim je bil Lloris, ki je danes branil na 100. tekmi v dresu galskih petelinov, zlahka kos.

Francozi so se z drugo zmago v skupini C že uvrstili v nadaljevanje prvenstva, Peruju pa na letošnjem prvenstvu preostane le še tekma z Avstralijo, saj tudi ob zmagi ne morejo več napredovati. Ob 20.00 sledi vrhunec večera med Hrvaško in Argentino.

Francija : Peru