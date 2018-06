Sedmi dan svetovnega prvenstva bodo štiri reprezentance sklenile drugi krog v skupini C. Zvečer se v Nižnem Novgorodu obeta derbi med ranjeno Argentino in Hrvaško.

Skupina C, danes ob 14. uri: Danska – Avstralija

Danska bi se z zmago proti Avstraliji že uvrstila v osmino finala in današnjega tekmeca izločila iz vseh kombinacij za napredovanje. Avstralcev ne gre odpisati, saj so bili na premieri s Francijo do zadnjih minut v igri za točko, a jih je pokopal avtogol. Danska je v nizu šestnajstih tekem brez poraza. Od oktobra 2016, ko je z 0:1 izgubila proti Črni gori, je nanizala devet zmag in sedem remijev.

Verjetni postavi – Danska: Schmeichel, Larsen, Christensen, Kjaer, Dalsgaard, Schöne, Delaney, Sisto, Eriksen, Poulsen, Jorgensen. Avstralija: Ryan, Risdon, Sainsbury, Milligan, Behich, Leckie, Mooy, Jedinak, Kruse, Rogic, Juric.