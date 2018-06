Pojmi, ki jih razumemo v besedah desnica in levica, bi morali izginiti iz političnega besednjaka. Prav zato tudi političnemu okolju ni mesta, saj je ta samo nekakšna potuha in tolažba za izhod v sili zase, ne za ljudi. S takim načinom zavestno obujamo preteklost, v kateri smo naš mali narod razklali. Izbrišimo iz naših ostarelih glav domobranstvo in partizanstvo, kogar pa zanima zgodovina, naj to obuja v spominu ali prebira knjige, ki so pisane brez določenih tendenc. Za rodove, ki so danes na višku svoje ustvarjalnosti, je to velika cokla. Tudi iskanje rešitev v neki apolitični sredini je napačno pojmovanje pri iskanju prave sprave. Tako pojmovanje pristopov nas lahko pripelje do absurda, ko bomo morda ustanovili še stranko z imenom Sprava.

Šele ko bomo izgnali iz državniškega besednjaka »desnico« in »levico« ali še abotneje »bele, rdeče in črne«, se bomo lahko šli politiko gospodarjenja, kulture in kmetijstva, industrije, turizma, prosvete, športa in tako dalje. In kar je tu najpomembnejše: na ta mesta je nujno treba postaviti ministre, ki so se že dokazali kot strokovnjaki na svojem področju. Nikakor pa ne politikov oziroma politikantov, ki nam še danes perejo glave. Nekateri volilce obvladujejo celo s svojimi strankarskimi mediji, kar je popolnoma skregano z enakopravnostjo nastopanja. V nekem smislu je to najvišja oblika korupcije, saj si z »judeževo mošnjo« kupujejo duše volilcev. Za prepričevanje so dovoljene največje laži.

Torej: ne naši ne vaši, ampak dobri in samo dobri strokovnjaki naj vodijo ministrstva, tisti, ki jim je dosedanje kadrovanje s politikanstvom tuje. Našli jih boste v različnih bazenih: uspešni direktorji podjetij, organizatorji, župani, znanstveniki, nekateri novinarji so banke znanja. Samo v tem primeru, če bomo pometli z raznimi »vodji«, tako na desnici kot na levici, si Slovenija lahko obeta velik skok iz močvirja, v katerem nas dušijo.

Jože Centa, Ljubljana