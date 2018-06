»Tožba je pripravljena, samo še nekaj tehničnih zadev je za opraviti, tako da tožbo lahko vsak čas vložimo,« je dejal zunanji minister, ki opravlja tekoče posle, po končani seji vlade. Na tej seji se je vlada formalno seznanila z delovnim besedilom tožbe Slovenije proti Hrvaški, hkrati pa je sprejela sklep, da z elementi tožbe seznani parlamentarni odbor za zunanjo politiko, so pojasnili iz vladnega urada za komuniciranje.

Erjavec je v izjavi za medije spomnil, da se je vlada že 14. marca, torej še pred odstopom premierja Mira Cerarja, ko je imela polna pooblastila, odločila za pravno pot in vložitev tožbe. Tedaj je Slovenija s pismom Evropski komisiji sprožila postopek v okviru 259. člena pogodbe o delovanju EU, po katerem je na kršitve najprej opozorila Bruselj. Komisija je imela tri mesece časa za oblikovanje mnenja, po ponedeljkovem izteku tega roka in odločitvi Evropske komisije, da tega mnenja ne bo podala, pa je premier Cerar napovedal, da bo Slovenija tožbo vložila sama.

Na srečanju vodij parlamentarnih strank v sredo pa so se dogovorili še, da se pred vložitvijo tožbe z besedilom seznani tudi novi odbor DZ za zunanjo politiko (OZP). Tožbo naj bi potem po napovedih Cerarja v Luxembourg posredovali v naslednjih nekaj tednih, po njegovih pričakovanjih do 10. julija.

Erjavec tovrstno pravno pot označil za povsem ustrezno

Glede same tožbe se po njegovih besedah »ni zgodilo nič dramatičnega«. »Želimo pa, da gre po pravno korektni poti in transparentno glede na to, da bo jutri sklican novi DZ in je prav, da se tisti, ki so odgovorni za zunanjo politiko, prek OZP seznanijo z elementi tožbe,« je dejal.

Pojasnil je, da tožba v tem trenutku tehnično še ni pripravljena, da bi jo lahko vložili. »Nekaj dni še potrebujemo zlati v zvezi s prilogami, ker morajo biti prevedene tudi v slovenskem jeziku. Treba je vedeti, da je tožba pripravljena v angleškem jeziku, ker je pripravljena s pomočjo tujih strokovnjakov, to se pravi tuje odvetniške družbe in sedaj hitimo s prevajanjem v slovenščino,« je pojasnil Erjavec. »Moram pa reči, da glede samega pravnega postopka ni pomembno, ali se tožba vloži takoj ali pa čez čas, ker ni nobenega roka v zvezi s tem. Res pa je, da ves čas zagovarjam stališče, da je potrebno tožbo čim prej vložiti, tudi zato da ne bi prišlo do špekulacij, kaj se dogaja, zakaj Slovenija ne vloži tožbe, ali so morda kakšni drugi zadržki, strokovni, tudi politični glede na to, da smo sedaj v času oblikovanja novega državnega zbora in nove vlade,« je še dejal Erjavec.