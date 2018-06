Šarec je pojasnil, da je šlo danes za začetni pogovor, kakršnega je opravil tudi z nekaterimi drugimi strankami. »Mislim, da je bilo težko pričakovati, da bi se danes kar zmenili,« je dejal. So se pa po njegovih besedah dogovorili, »da bodo delali na vsebini, kar je bistveno, vse ostalo pa še sledi«. Na vprašanje, ali je v programu Levice kaj, kar je po njegovi oceni nesprejemljivo, je odvrnil, da so danes iskali bolj tisto, o čemer se strinjajo, in se tudi niso lotili kakšnih zelo poglobljenih vprašanj.

Pogovarjali so se predvsem o zdravstvu, privatizaciji, demokraciji, tudi o stanju kulture dialoga v družbi, je pojasnil Mesec in dodal, da so v Levici eksplicitno opozorili, da trenutna vlada državnim skladom, kot je Kad, dopušča, da kršijo strategijo upravljanja državnih naložb, pri čemer je omenil Gorenje in Cinkarno Celje. »In tudi tukaj smo se strinjali, da so takšne prakse nedopustne,« je povedal Mesec. Kot je dejal, je zanje ključno, kaj bo pisalo v koalicijski pogodbi oz. sporazumu, zato se bodo v prvi vrsti pogovarjali o vsebini, kadrovske zahteve pa niso v prvem planu. "Ali bomo šli v vlado, ali bomo z njo sodelovali, ali pa bomo ostali v opoziciji, to bodo pa pokazali vsebinski pogovori," je dejal Mesec.

Stranka sama bo odločila, ali bo v koaliciji Referendum o izstopu iz Nata in preusmeritev denarja za obrambo v zdravstvo, socialo in razvoj sta po Meščevih besedah za Levico pomembni zahtevi. Na vprašanje, ali sta pogoj za vstop v koalicijo, pa je odgovoril, da ima Levica zelo obsežen program in da na koncu ne bo sam tisti, ki bo presojal o tem, ali je realizacija programa v potencialni koaliciji zadostna. Stranka bo tista, ki bo odločala o tem, ali je zadosten delež njihovega programa realiziran, na tej podlagi pa bodo sprejeli odločitev, kakšno bo njihovo sodelovanje z vlado oz. ali bodo ostali v opoziciji. Je pa Mesec danes poudaril, da vztrajajo pri stališču izpred volitev, da se ne bodo pogovarjali s SDS in SNS ter da ne vidijo nobene možnosti, da bi bili v koaliciji z NSi. Z ostalimi strankami pa se bodo pogovarjali. Za Šarcem je sicer že več pogovorov z levosredinskimi strankami o morebitnem koalicijskem povezovanju. O možnostih sodelovanja so prejšnji teden govorili tudi na skupnem srečanju s predsednikom SMC Mirom Cerarjem in Alenko Bratušek. Je pa danes potrdil, da so bila pogajanja s t. i. sredinskim blokom začasno prekinjena, po njegovih besedah zato, ker so »pač ugotovili, da bo potrebnega očitno nekoliko več časa«. Vsak mora preučiti zadeve v svoji stranki, je pojasnil in dodal, da za kakšen dan ali dva ne bo zaradi tega nobene škode. Nikakor pa ne gre za to, da bi stvari dali ad acta, je zagotovil.