Torbica je bil rojen v Drvarju v Bosni in Hercegovini leta 1987, odraščal je v Rovinju in Pulju. V Beogradu je leta 2013 končal fakulteto dramskih umetnosti. Kot najboljši študent gledališke režije v svoji generaciji je prejel tudi nagrado Hugo Klajn. Že v tretjem letniku je za izpitno predstavo Pokojnik Branislava Nušića prejel glavno nagrado na festivalu Studiofest. Predstava je postala tudi del rednega programa Jugoslovanskega dramskega gledališča, še navaja RTS.

Ustvarjal je v Beogradu, Zagrebu, Novem Sadu, Reki, Somboru in Bitoli. Med drugim je v Prešernovem gledališču Kranj režiral dramo Henrika Ibsena Strahovi, na odru ljubljanske Drame pa tudi tragedijo Emilia Galotti avtorja Gottholda Ephraima Lessinga.

Med njegovimi najbolj odmevnimi odrskimi postavitvami so bile predstave Hinkemann, Moč teme, Ljudomrznik, Tartuffe, Tit Andronik in Bakhantke.

"Spominjali se ga bomo po nečemu veliko večjem. Po sili in strasti, s katerimi je vnesel ljubezen do gledališča in življenja v srca vseh, ki smo ga spoznali," so zapisali njegovi bližnji.