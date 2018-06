Delo Prepovedani sad angažirane švedske striparke Liv Strömquist ne z naslovom ne z naslovnico, na kateri je narisana razkrečena ženska z rdečim madežem na hlačkah, ne zavaja. Duhovito zastavlja bistvena vprašanja o najosnovnejšem – o ženskem spolnem organu. Kot slikovito in črkovito poudarja ustvarjalka, v naši kulturi o vulvi in vagini, kaj šele o razliki med njima, (v javnosti) sploh ne govorimo. Pa bi morali.

Kratka črtica

Lep primer tega so informacije o življenjskih oblikah na Zemlji, ki jih je Nasa leta 1972 poslala v vesolje kot neke vrste sporočilo v steklenici za morebitna vesoljska bitja; tam ima moški narisan spolni organ, ženska pač ne. »Kaže, da je bila v originalni verziji narisana 'kratka črtica, ki je nakazovala žensko vulvo'. Črtico so potem avtorji izbrisali, ker so se bali, da ploščice z vidno vulvo vodstvo Nase ne bo odobrilo,« navaja avtorica; očitno vesoljskim bitjem niso želeli zbujati nelagodja. No, na njihov odgovor skoraj 50 let kasneje še čakamo, nemara so se res ustrašili stika s civilizacijo, ki ne zna narisati niti »navadne vulve«.

Kaj šele z vrsto, ki družbeno pripoved še v 21. stoletju kroji okoli konstrukta, da je orgazem za ženske zapleten, težko dosegljiv in ne nujno pomemben, za moške pa samoumeven del spolnega odnosa. Knjiga prek strokovnih referenc prevprašuje mite o točki G, vaginalnem in klitorisnem orgazmu, bralce pa za vsak primer opremi z nazorno risbo ščegetavčka in razlago njegovih potencialov. In ironičnim zaporedjem prizorov iz moške debate v matriarhatu, v katerem se kolega »težko sprosti in težko mu pride, ker misli na to, da je morda pozabil vzeti tabletko«, njegov prijatelj pa se »ne more sprostiti, če ona samo čaka, kdaj mu bo prišlo«.