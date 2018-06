Urugvajci, ki na prvi tekmi proti Egiptu niso blesteli, a prišli do zmage z 1:0 proti Egiptu, tudi na drugem obračunu v Rusiji niso posebej navdušili. A delo so opravili po pričakovanjih - z zmago, ki jih je, tako kot Rusijo, popeljala v izločilne boje. Na drugi strani je že jasno, da bosta po 3. krogu in medsebojnem obračunu v skupini A mundial končala Egipt in Savdska Arabija.

Urugvajci so po precej neprepričljivem začetku povedli v 23. minuti, ko je po kotu z leve strani vratar Mohammed Al-Owais skočil v prazno, žoga ga je preletela in pristala točno na nogi Luisa Suareza, ki jo je brez težav potisnil v mrežo za 1:0. S tem je lepo obeležil svoj stoti nastop v državnem dresu. Postal je prvi Urugvajec z vsaj zadetkom na treh svetovnih prvenstvih in je z 52 goli najboljši urugvajski strelec.

Arabci, ki so bili praktično enakovreden tekmec, pa so tako kot tudi že v uvodnih minutah Urugvajcem povzročali nekaj preglavic, prihajali do strelov, v 29. minuti pa prek Hatana Bahbrija zapravili dotlej svojo najlepšo, ko je s približno desetih metrov žogo poslal visoko čez gol.