Maročani si po nesrečnem porazu z Iranom (0:1), ko je odločitev padla v sodnikovem dodatku, prav gotovo niso želeli zgodnjega zaostanka proti Portugalski. A ravno to se je zgodilo, z glavo je bil v 4. minuti s prvim strelom na tekmi natančen kdo drug kot kapetan Cristiano Ronaldo. Prav prvi zvezdnik portugalske izbrane vrste je bil le nekaj minut kasneje znova v priložnosti, a se je po slabšem strelu žoga skotalila mimo desne vratnice.

Toda nadaljevanje je bilo za maroško izbrano vrsto zelo spodbudno, saj so vzpostavili prodorno in kombinatorno igro, ki jih je krasila že na uvodni tekmi. Manjkali so le boljši zaključki. Portugalska se je na drugi strani z veseljem postavila v obrambno postavitev in prežala na protinapade. V 39. minuti je Ronaldo imenitno s podajo v kazenski prostor zaposlil Goncala Guedesa, ki je z enajstih metrov zapravil stoodstotno priložnost.