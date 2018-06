Na Agenciji RS za okolje (Arso) so navedli, da so se že danes temperature povzpele do okoli 30 stopinj, v četrtek pa bo še za kakšno stopinjo topleje. A takšne razmere ne bodo vztrajale prav dolgo, saj se v noči na petek obeta vpliv izrazite hladne fronte, ki bo poleg občutne ohladitve večjemu delu države prinesla tudi obilnejše padavine.

Zračna masa, ki prihaja z območja severnega dela Atlantika, se zaradi hitrega prehoda do naših krajev ne bo prav dosti segrela. Vpliv bo v četrtek najprej zajel kraje severno od nas, pozno popoldne in zvečer pa so prve nevihte možne tudi na severu Slovenije, močnejše nevihte pričakujejo predvsem na severovzhodu države.