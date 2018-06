V četrtek bo sončno in vroče. Popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na petek. Ponekod bo prehodno zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija.

V petek bo zjutraj in dopoldne oblačno s padavinami, zjutraj bodo predvsem v južni Sloveniji še nevihte. Popoldne bo dež povsod ponehal, od severa se bo jasnilo. Hladneje bo, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka do zmerna burja. V soboto bo delno jasno in sveže, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Na Primorskem bo še pihala povečini šibka burja.

Napoved za sosednje pokrajine Danes bo prevladovalo sončno vreme, nekaj več oblačnosti bo le v notranjosti Hrvaške. V Kvarnerju bo sprva še pihala šibka burja. V četrtek bo sončno in vroče, v krajih severno od nas in v alpskem delu Furlanije - Julijske krajine bodo popoldne in zvečer krajevne nevihte, ki se bodo v noči na petek razširile na vse sosednje pokrajine.

Biovreme Vremenski vpliv bo ugoden. Za občutljive ljudi bodo po nekaterih nižinah zgodaj popoldne toplotne razmere obremenilne.