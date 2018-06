Če rezultati raziskovanj ne ustrezajo pričakovanjem, si znanstveniki včasih malo pomagajo s prirejanjem

Milijarde in milijarde dolarjev so vsako leto v proračunih farmacevtskih podjetij namenjene za odkrivanje čudežnih zdravil, ki naj bi pomagala bolnikom z alzheimerjevo boleznijo, rakavim bolnikom, odstranjevala naj bi tumorje, reševala vid, odlagala starost in preprečevala zdravstvene tegobe današnjega človeka. V človeški zgodovini je bilo nekaj izjemnih odkritij, ki so vzbudila upanje milijonov.