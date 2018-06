»Neverjetno je, da v času našega življenja umira toliko več tisoč let starih drevesa,« je povedal soavtor študije Adrian Patrut z romunske univerze Babes-Bolyai. »V drugi polovici 19. stoletja so se veliki kruhovci na jugu Afrike začeli sušiti, v zadnjih 10 do 15 letih se je ta pojav zaradi visokih temperatur in suše močno razširil,« je dodal po poročanju francoske agencije AFP.

Drevesa, stara med 1100 in 2500 leti, z ogromnimi debli in vejami, ki spominjajo na korenine, so zaščitni znak savan. Opaziti jih je mogoče z razdalje več kilometrov.