Že hoja s povprečno hitrostjo lahko zmanjša tveganje za prezgodnjo smrt za 20 odstotkov, so ugotovili znanstveniki z univerze v Sydneyju. Pri hitri hoji je to tveganje nižje celo za 24 odstotkov.

Dobri učinki izrazitejši pri starejših

Zaščitni učinek hitre hoje je še bolj izrazit pri starejših ljudeh: pri osebah v starosti 60 in več let se je tveganje za prezgodnjo smrt zmanjšalo za 46 odstotkov, če so hodile s povprečno hitrostjo. V primeru hitre hoje je bilo to zmanjšanje celo 53-odstotno.

»Hitra hoja praviloma pomeni pet do sedem kilometrov na uro, vendar je resnično odvisna od telesne pripravljenosti pešca. Alternativni kazalnik pa je hoditi s takšno hitrostjo, da se človek rahlo zadiha ali prepoti, če vztraja dlje časa,« je pojasnil avtor študije Emmanuel Stamatakis.

V okviru raziskave so primerjali podatke o umrljivosti ter rezultate 11 raziskav, izvedenih v Angliji in na Škotskem med letoma 1994 in 2008, v katerih so morali udeleženci poročati o svojih navadah pri hoji. Upoštevali so tudi dejavnike, kot so skupna količina in intenzivnost vseh opravljenih telesnih dejavnosti, starost, spol in indeks telesne mase.