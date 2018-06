Gozdar Sanjay Dutta se je odzval na prošnjo lokalne skupnosti, ki je bila zaskrbljena zaradi pitona v neposredni okolici šole. Piton je nedavno napadel in požrl kozo, kar je prebivalce navdalo z z velikim nelagodjem, ki pa se ne more primerjati z grozo ob dejstvu, da je do dogodka prišlo le streljaj od osnovne šole.

Glede požrešnega pitona je bilo potrebno nekaj ukreniti, so sklenili, in na pomoč poklicali Dutto. Neustrašni gozdar je skoraj pet metrov in pol dolgega pitona našel in ujel. Če bi takrat sprejel pravilno odločitev, bi pitona v temu namenjeni vreči karseda hitro transportiral v divjino, morda v okolico reke Teesta, kjer piton ne bi ogrožal ljudi. Toda namesto tega je Sanjay Dutta presodil, da je čas za zmagoslavni sebek. Pitona si je nadel okoli vratu in užival v vzklikih spodbude, ki so mu jih namenjali rešeni lokalni prebivalci. Kot je videti na posnetku, je nek možakar ob pitonu kadil, drugi je na ramena dvignil otroka, da bi ta bolje videl plazilca, mnogi so se trudili posneti karseda dobre fotografije, drugi so se skušali pojaviti v kadru ob dokumentiranju tega zmagoslavnega trenutka.