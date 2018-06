V pitonu našli truplo pogrešane Indonezijke

Oblasti in vaščani so na jugovzhodu indonezijske pokrajine Sulawesi na istoimenskem otoku iskali od četrtka pogrešano 54-letnico, nakar so naleteli na pitona in njeno imetje. Vaščani so nato kačo razparali in v njej našli truplo pogrešane ženske, poročajo lokalni mediji.