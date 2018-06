V ameriškem mestu Commerce City v Koloradu je pred dnevi močno pihalo. Tako močno, da po zraku niso letele le plastične vrečke in drugi nepritrjeni lažji predmeti, pač pa tudi nekaj precej težjega in za ljudi, ki so bili priča dogodku, tudi precej bolj neprijetnega. Veter je namreč v dvignil in po zraku nosil dve prenosni stranišči.

Ena od prič je dogajanje uspela posneti, pri čemer je brez dvoma tvegala, da ji veter odpihne mobilni telefon. Posnetek, ki je bil na družbenih omrežjih objavljen v ponedeljek, je medtem zbral že več milijonov ogledov.

Kar je bilo videti kot lep sončen dan, se je izredno hitro spremenilo v izredno stanje. Videti je, da so ljudje, medtem ko je po zraku nosilo vrečke, smeti in sanitarije, iskali zavetje.

Lokalni mediji so poročali, da v nenavadnem dogodku ni bil nihče fizično poškodovan, o ranjenem dostojanstvu tistih, nad katerimi ste poleteli prenosni stranišči, pa za zdaj ne poročajo. Na posnetku je namreč jasno vidno, da je iz letečih stranišč odtekala vsebina.