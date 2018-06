Slovenija, Makedonija in Črna gora so med letošnjim moškim evropskim prvenstvom na Hrvaškem uradno vložile skupno kandidaturo za organizacijo ženskega evropskega prvenstva, ki bo na sporedu med 4. in 22. novembrom 2022, na današnjem kongresu pa so jo predstavniki nacionalnih zvez tudi uradno podprli. Zmaga nekdanjih »bratskih jugoslovanskih republik« je bila pričakovana, saj niso imele protikandidatov za organizacijo tako velikega turnirja.

Slovenija bo v prvem delu evropskega prvenstva – na njem bo prvič v zgodovini namesto dosedanjih 16 nastopilo 24 reprezentanc stare celine – gostila dve skupini prvega dela v Celju in Ljubljani, drugi dve pa bosta v Podgorici in Skopju. Ljubljanske Stožice in skopska dvorana Boris Trajkovski bosta prizorišči glavnega dela turnirja, v slovenski prestolnici bosta na sporedu tudi obe polfinalni tekmi in odločilni tekmi za prvo in tretje mesto.

»Izjemno ponosni in veseli smo, da nam je kongres EHF zaupal organizacijo EP za ženske, skupaj s Črno goro in Makedonijo. Za nas bo to nov korak pri razvoju in uveljavitvi slovenskega ženskega rokometa, ki v zadnjih letih močno napreduje, saj so se naša dekleta že tretjič zapored uvrstila na veliko tekmovanje. Prepričan sem, da bomo vrhunski gostitelji in da bomo leta 2022 gledali spektakularno tekmovanje, ki bo v dvorane pritegnilo ogromno navijačev iz cele Evrope,« je novico komentiral predsednik Rokometne zveze Slovenije Franjo Bobinac.

Slovenske rokometašice so doslej največji uspeh na evropskih prvenstvih dosegle na Madžarskem 2004, ko so osvojile deveto mesto, dve leti pred tem so na Danskem zasedle deseto mesto. Na zaključnem turnirju na Švedskem 2016 so osvojile 14. mesto, na turnirjih na Švedskem 2006 ter štiri leta kasneje na Danskem in Norveškem pa zadnje, 16. mesto.