EHF potrdil predlog sprememb RZS

Na kongresu Evropske rokometne zveze (EHF) na Škotskem so delegati soglasno potrdili predlog sprememb, ki so jih na dnevni red vključili po pobudi Rokometne zveze Slovenije. Predloge - profesionalizacijo sodnikov, spremembe v pravilih, boljša definicija pravil igre itd. - so soglasno podprli in jih bo EHF naslovila na Mednarodno rokometno zvezo.