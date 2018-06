Možne tekmice Slovenije iz prvega jakostnega bobna so Norveška, Madžarska, Francija in Danska, iz drugega Romunija, Španija, Srbija in Črna gora, iz tretjega pa Nizozemska, Nemčija, Rusija in Švedska.

Evropsko prvenstvo bo med 29. novembrom in 16. decembrom v Parizu, Nantesu, Montbeliardu, Nancyju in Brestu. Slovenija se je na sklepni turnir prebila kot najboljša tretjeuvrščena izbrana vrsta.

Izbranke Uroša Bregarja so na šestih tekmah v kvalifikacijski skupini 5 premagale Islandke, dvakrat igrale neodločeno s Čehinjami in enkrat z Islandkami, dvakrat pa izgubile proti Dankam.

Slovenija bo letos šestič igrala na evropskem prvenstvu, pred tem je nastopila na Danskem leta 2002, na Madžarskem leta 2004, na Švedskem leta 2006, na Danskem in Norveškem 2010 in na Švedskem 2016.