Vselej ko so Poljaki dobili uvodno tekmo svetovnega prvenstva, so se prebili v izločilne boje. Pred tekmo proti na papirju slabšemu tekmecu se je zdelo, da jim tri točke ne bi smele uiti, a so se nogometaši Senegala izkazali za trdožive nasprotnike.

Že po uvodnih minutah prvega polčasa je postalo jasno, da se Afričani proti osmi reprezentanci na lestvici Mednarodne nogometne zveze ne mislijo le braniti. V napadu so uspešno zaustavljali prvega zvezdnika Poljske Roberta Lewandowskega, na sredini igrišča pa se enakovredno kosali s poljskimi vezisti. Po izenačeni, a ne pretirano zanimivi prvi polovici polčasa so si priigrali tudi prvo priložnost. V 18. minuti je iz protinapada do strela prišel Mbaye Niang, vendar meril nenatančno. A če se je Poljakom ob akciji napadalca Torina še nasmehnila sreča, jim je hrbet obrnila 19 minut pozneje. Tedaj je po novem protinapadu strel s približno 20 metrov sprožil Idrissa Gana Gueye. Žoga se je ob tem odbila v nogo Tiaga Cioneka, povsem spremenila smer in končala za hrbtom vratarja Wojciecha Szczesnyja.

Dodaten udarec je Poljsko doletel v začetku drugega polčasa, ko je zaradi poškodbe igrišče zapustil vezist Wolfsburga Jakub Blaszczykowski. Navkljub temu bi lahko v 51. minuti izenačili, a je Lewandowskemu gol s prostega strela s spektakularno obrambo preprečil vratar Khadim N'Diaye. To je bila ena redkih priložnosti nervoznih, neodločnih in nerazpoloženih Poljakov, ki so v 60. minuti doživeli nov šok. Veliko neumnost je storil nepozorni Grzegorz Krychowiak, ki je žogo nespametno podal nazaj. Do nje se je prebil hitronogi Mbaya Nian, se ob tem spretno izognil tako Janu Bednareku kot vratarju Szczesnyju in povišal vodstvo svoje ekipe na 2:0.

Senegalci so se po doseženem zadetku pomaknili na svojo polovico in pobudo prepustili Poljakom. Ti so svojo premoč, pa čeprav jalovo, kronali štiri minute pred iztekom rednega dela, ko je na 1:2 znižal Grzegorz Krychowiak. V zaključku so Lewandowski in soigralci vse moči usmerili v napad, a jim je za zasuk zmanjkalo časa.