Mislim, da so vse nagrade nastale zaradi popularizacije alpinizma in da je primerno, da za njegovo večjo veljavo vrhunski dosežki pridejo v medije. Ko stopiš ob bok Bonattiju, Messnerju, Kurtyki, Boningtonu, Diembergerju in drugim, se čutiš počaščenega. To je priznanje za vse, kar sem naredil, zgolj zato, ker rad plezam, in sem ga vesel.