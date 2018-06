Klasična pavlôva z jagodami ali češnjami

Za penasto testo potrebujemo 150 g beljakov, 280 g sladkorja, 1 žličko limonovega soka, ščepec soli. Poleg tega še 250 g sladke smetane za stepanje, 50 g sladkorja v prahu, 1 žlico mehke jagodne (ali kakšne druge rdeče) marmelade, ki jo lahko tudi izpustimo, ter sveže

jagode ali češnje za oblogo.

Najprej na kos papirja za peko zarišemo dva kroga s premerom 15 cm, med njima naj bo vsaj nekaj centimetrov razmika. Papir položimo v plitev pekač. Pečico ogrejemo na 120 stopinj Celzija. Beljake, limonov sok in ščepec soli penasto stepemo v povsem suhi in čisti posodi (že najmanjši madež maščobe ali kapljica smetane povzroči, da se sneg sesede). Med nadaljnjim stepanjem postopoma dodajamo sladkor. Po eno žlico z vsakim nekajsekundnim stepanjem. Dobiti moramo beljakov sneg, na katerem se tvorijo čvrsti vršički, ne smemo pa snega stepsti premočno, saj se lahko sicer med pečenjem oziroma sušenjem sesede. Nastali beljakov sneg z žlico razdelimo v okvirja zarisanih krogov. Pekač s snegom položimo v ogreto pečico in ga počasi sušimo tri ure. Pečico izključimo, obe plošči pečenega beljakovega snega oziroma beljakovega biskvita pa ohladimo v pečici čez noč. Jagode očistimo in dobro osušimo. Če bomo namesto ali poleg jagod uporabili češnje, jih seveda razkoščičimo. Hladno smetano dobro stepamo, da se začnejo tvoriti čvrsti vršički. Nazadnje v stepeno smetano z žlico vmešamo marmelado. Pečen beljakov biskvit položimo na stojalo za torto ali na servirni krožnik. Po njem naložimo polovico stepene smetane, začnemo na sredini. Po smetani položimo polovico pripravljenega jagodičevja. Vse skupaj pokrijemo z drugim beljakovim biskvitom, ki ga podobno obložimo s smetano in z jagodičevjem. Sladica je s tem pripravljena, da jo čim prej narežemo in ponudimo. Smetana lahko namreč začne kaj hitro raztapljati biskvit iz beljakov. Postopek lahko seveda poenostavimo in pripravimo enostavno pavlôvo, širšo in z le eno plastjo beljakovega biskvita s premerom približno 20 centimetrov.