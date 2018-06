Gre za ocvrte zaplate mehkega kvašenega testa, jed se je z madžarskega ozemlja razširila do Romunije, Ukrajine, Srbije (predvsem Vojvodine), na Slovaško in pozneje do neke mere še na Češko ter seveda čez našo mejo v Prekmurje in čez avstrijsko vsaj do Dunaja. Langoš je vse leto prisotna in pogosta jed na različnih praznovanjih, festivalih, sejmih in športnih prireditvah kot hiter, okusen in nasiten prigrizek. Pravzaprav je ena najstarejših jedi s široke palete hitre prehrane v tem delu sveta. Zlasti na Madžarskem in v delu Slovaške so pogoste ulične stojnice ali kioski z langoši, ki so tam vsaj tako priljubljeni, kot je pri nas burek. Pravzaprav imajo tudi natančno enak namen. Nekoliko se razlikujejo le nadevi, ki segajo od tradicionalne česnove polivke in sira prek šunke, paradižnikove omake, kisle smetane, kečapa, madžarskega leča (zelenjavnega raguja) in podobnih nadevov do sladkih različic z evrokremom in stepeno smetano… Njegovo ime izvira iz madžarskega izraza lang, ki pomeni toliko kot ogenj, in je v tem smislu soroden z italijansko fokačo (it. focaccia), saj fuoco po italijansko pomeni ogenj. Obe sorodni jedi so nekoč iz krušnega testa pekli ob živem ognju, Ogri pa so svoje langoše začeli šele pozneje cvreti v masti in tako je ostalo vse do danes. Se je pa običaj peke ob ognju ohranil tudi v tem delu sveta – denimo Čehi poznajo tradicionalne podplamenice, ki so na las podobne langošu, le da so kakor italijanske fokače pečene v krušni peči. Pomembno je povedati, da naše prekmurske langaše v nasprotju z Madžari in vsemi drugimi pečejo iz krompirjevega testa, takšni različici Madžari pravijo »krumplis langoš«. Znane so še različice z jogurtom v testu, s čimer se precej približamo balkanski lepinji, na Goriškem pa namesto jogurta prisegajo na dodatek kisle smetane in mleka. Še bolj mastno – in seveda še bolj slastno!

Prekmurski langaš 500 g moke, 250 g kuhanega krompirja, 1 kocko kvasa, 3 dl tople vode, 1 žličko soli, ščep sladkorja, veliko olja ali masti za cvrtje. Moko presejemo v posodo in na sredini naredimo jamico. Vanjo vlijemo toplo vodo, nadrobimo kvas, dodamo malo sladkorja in pustimo približno 10 minut, da se naredi kvasec. Kuhan krompir pretlačimo, solimo in ga dodamo moki s kvascem. Testo zares dobro pregnetemo, ročno ali strojno, s kuhinjskim robotom. Testo pustimo vsaj 15 minut (raje še dalj) vzhajati. Iz testa oblikujemo osem kroglic, jih položimo na pomokano desko in spet pustimo vzhajati. Tačas si pripravimo olje. V posodo nalijemo vsaj za kakšne tri prste olja in ga segrejemo. Kroglice testa s prsti razvlečemo tako, da so robovi debelejši in sredina tanjša, podobno kot pri pečeni pici, le da je velikost manjša. Testo polagamo v vroče olje poševno, da se spodaj ne naredi zračni žep! Ko se langaš cvre, mora plavati na olju, ne sme se dotikati dna posode (podobno kot pri cvrtju krofov). Če imate možnost, izberite posodo z debelim dnom, ki bo poskrbela za enakomerno zapečenost. Langaš ocvremo na hitro z obeh strani. Približno pol minute do minuto na vsaki stani, odvisno od debeline. Vsak ocvrt langaš odložimo najprej na rešetko, da se olje odcedi, in šele nato na servieto, ki popivna preostalo odvečno olje. Langaš še vroč premažemo s česnovo omako (zmešamo jo iz 1 dl olja, 1 dl vode in 3 strokov sesekljanega česna), s toplo kislo smetano in po želji posujemo z naribanim sirom. Dobro se bo obnesel tako rekoč vsak nadev po lastnem okusu. Klasični langoš 300 g moke, 1 dl mlačnega mleka, 1,5 dl vode, 25 g kvasa, 1 žličko soli, 1 žličko sladkorja v prahu. V skledo presejemo moko, naredimo jamico in vanjo vlijemo mleko, dodamo sladkor in nadrobljen kvas. Ko naraste, moki dodamo toliko vode, da zamesimo mehko testo. Nadaljujemo po zgornjem receptu.